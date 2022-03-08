الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.
وقالت الهيئة في بيانها، إن هناك ارتفاعات قليلة في درجات الحرارة على مناطق عديدة مع تواجد لسحب الكثيفة على السواحل الشمالية الغربية وأمطار غزيرة تصل لحد السيول الجارفة هناك.
وأشارت الهيئة، إلى أنه بعد استقرار الأحوال الجوية يلاحظ بعض مناطق الجمهورية بارتفاع الحرارة قليلًا من الشمال الداخلي بمعدل حوالي 2/3 درجة وبشكل أخص مناطق الصعيد والوادي الجديد،  والتي يصل معدل الارتفاع بها ما بين 5/7 درجة وتدفء وتحتر أجواء النهار قليلًا بسبب مرور منخفض صحراوي جديد بشكل سريع على وسط مصر حتى يصل الإحساس الفعلي على القاهرة الكبرى إلى حدود 26 درجة، بينما تكون أجواء الليل باردة إلى شديدة البرودة على المناطق الشمالية، ودافئة نسبيًا على مناطق جنوب الصعيد.
وتشعر بعض مناطق الجمهورية بطقس مشمس إلى غائم جزئيًا بينما السواحل الشمالية الغربية من الأسكندرية وحتى مطروح والسلوم فتغيب الشمس لفترات طويلة خصوصًا بعد سطوع النهار  ببضع ساعات بسبب تجمع السحب الكثيفة.
وتتهيأ فرص الأمطار بداية من الصباح على سواحل محافظة مرسى مطروح سواء السلوم أو مطروح المدينة وتكون غزيرة إلى شديدة الغزارة بكميات كبيرة مما ستتسبب بتدفق السيول داخل الصحاري وعلى طرق السفر هناك ومع ساعات المساء، وحلول الليل تدريجيًا تمتد الأمطار الغزيرة على باقي سواحل مطروح حتى تصل إلى الأسكندرية وساحلي البحيرة وكفر الشيخ وبعض مناطقهم الداخلية وبعض مناطق الدقهلية، وتصل مع أوقات منتصف الليل لبعض السواحل الشمالية الشرقية دون تحديد إلى أنها قد تصل لمناطق محدودة من وسط وجنوب الدلتا دون تأثير يذكر.

بيان بدرجات الحرارة:

حالة الطقس الثلاثاء ٨ مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

حالة الطقس الاربعاء  ٩ مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى  11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

حالة الطقس الخميس ١٠ مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

سحب مصر الطقس الحرارة درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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