جون كيرى: الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا سيكون لها ثمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري إن واشنطن تدرك أن الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا سيكون لها ثمن، كما يتضح من التقلبات الحالية بسوق الطاقة.

وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الطاقة السنوي CERAWeek، المنعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، رأى كيري أن "الأزمة في أوكرانيا ستكون لحظة حاسمة لهذا القرن، والمخاطر لا يمكن أن تكون أكبر، حتى لو كان على العالم أن يتعايش مع ارتفاع تكاليف الطاقة لبعض الوقت ولكن في الوقت نفسه علينا أن نتعاون معا".

واعتبر أنه "بسبب الغزو الروسي، سيتعين علينا أن نتحمل ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة"، مبينا أن "الطاقة في وضع مضطرب في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية والاستجابة الاقتصادية".

وعلى صعيد آخر، أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي للمُناخ جون كيرى، أن خطة ميثان العالمية مهمة للعراق مشيرا إلى وجود خطط لتقليل الانبعاثات قبل ٢٠٣٠.

وقال المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيري في كلمة له في مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه، إن الولايات المتحدة أطلقت الخطة التموينية المناخية العالمية، وسيعلن الرئيس بايدن خطة الطوارئ للتكيف والصمود وخطة التأهب وهي خطة الطوارئ التي ستكون الحجر الأساس في الولايات المتحدة لمساعدة الدول على تقليل الانبعاثات. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: "لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الانبعاثات"، مبيناً: لدينا خطط لتقليل الانبعاثات قبل 2003.

وأشار إلى أن ندرة المياه تتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، “لدينا الكثير من العمل وهناك الكثير من الدول المستمرة في الأعمال التي جلبت لنا المشاكل التي نحن فيها اليوم”.

واختتم بالقول: نشكر العراق مع 111 دولة أخرى الذين وافقوا على خطة ميثان العالمية وهو مهم للعراق.

ويذكر أن كيري وقع العراق والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم تتعلق بملف المياه في العراق.