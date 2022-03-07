«الرئاسى الليبى» يؤكد دعمه لمبادرة ستيفانى وليامز لحل الأزمة فى البلاد

استقبل عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيني بوتشينو غريمالدي والوفد المرافق له، الذي نقل تحيات رئيس الحكومة الإيطالية للمجلس الرئاسي.

وأكد السفير الإيطالي، متابعة بلاده للتطورات السياسية في ليبيا ودعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، وصولا لإجراء الانتخابات التي يطمح لها كل الليبيين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الليبية.

من جهته؛ أشاد اللافي، بالجهود الإيطالية ضمن مجموعة برلين، مؤكداً دعم المجلس لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز لإيمانه بأهميتها في إرساء قاعدة دستورية تكون حجر أساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

بدوره أكد السفير، دعم بلاده لهذا الخيار الذي يساهم في استقرار ليبيا.

والجمعة الماضى، اقترحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مبادرة للحل في ليبيا، في خطابين وجهتهما إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

ونصّت المبادرة على تشكيل لجنة من 12 من أعضاء الهيئتين المذكورتين، بالمناصفة، من أجل وضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع في منتصف الشهر الجاري في المكان الذي يجري التوافق عليه.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين، عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

وشدد صالح خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بمكتبه في القبة، على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأوضح صالح، أن إجراءات التعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق وتشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية. قانونية.

وذكر صالح، أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة، من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

كما استعرض رئيس مجلس النواب، عبر التسجيل المرئي صحة تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة الجديدة.