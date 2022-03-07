رئيس «الإنجيلية» يشارك في ختام مؤتمر «دعم ريادة الأعمال في الاقتصاديات الصاعدة»

يشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي في ختام اللقاء العالمي المصري لرجال الأعمال من 12 دولة، السبت القادم، لدعم ريادة الأعمال في الاقتصاديات الصاعدة.

وصرح القس طوني جورج، مؤسس خدمة «tC» بمصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين: "تُقام فاعليات المؤتمر برعاية رئيس الطائفة الإنجيلية، من 9 إلى 13 مارس تحت عنوان «دعم ريادة الأعمال في الاقتصاديات الصاعدة لتحقيق النمو الاقتصادي» تشارك فيه وفود عدد من الدول من أوروبا، وأمريكا وأفريقيا وآسيا، على أن يكون حفل الختام في القاهرة".

وأضاف مؤسس خدمة «tC» بمصر والشرق الأوسط "أنَّ الهدف من المؤتمر هو مناقشة وتكوين شراكات عالمية بين رجال الأعمال حول العالم، لدعم الاقتصاديات الصاعدة وجلب الاستثمارات الأجنبية ودعم ريادة الأعمال".

وأشار إلى "أنَّ المؤتمر يستهدف مناقشة وتكوين شراكات عالمية جديدة بين رجال الأعمال حول العالم".

ومن المقرر أنَّ يختتم المؤتمر بحفل في مقر «tC» بالقاهرة وبحضور رئيس الطائفة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

جدير بالذكر أنَّ الدول التي ستشارك في فاعليات المؤتمر هي: «إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأيرلندا، والبرازيل، وكينيا، وغانا، وباكستان، وأوغندا، والمكسيك، والكونغو، ومانغوليا، وجنوب أفريقيا».

من هو أندريه زكي

الدكتور القس أندريه زكى اسطفانوس من مواليد 1960، متزوج وله ثلاثة أبناء، تخرج من كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983، حاصل على دبلوم فى التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، وماجستير فى الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994، أيضا دكتوراه فى فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر -بريطانيا عام 2003، عن دراسة بعنوان" الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات".

وله أيضا العديد من المؤلفات من بينها: الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات – مستقبل المسيحيين العرب فى الشرق الأوسط، وصدر له مؤخرا مؤلفا بعنوان الأقباط والثورة، يتحدث فيه عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ودور الأقباط فى هاتين الثورتين.