إجلاء 163 ألف شخص من مناطق العمليات العسكرية فى أوكرانيا إلى روسيا

أعلن مقر التنسيق المشترك بين الوكالات للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، أنه تم إجلاء أكثر من 163 ألف شخص من مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى روسيا من بينهم 43 ألف طفل.

وأوضح المقر-في تصريحات أوردتها وكالة إنترفاكس الروسية- أنه تم إجلاء أكثر من 163 ألفًا (163218) شخصًا من مناطق العملية العسكرية الخاصة، من بينهم 42729 طفلًا، واليوم، تم إجلاء 6897 شخصًا بينهم 1133 طفلًا".

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، أن إقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا قد تُشعل حربًا عالمية، مشددًا على ضرورة إيقاف الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن أكثر من مليون لاجي أوكراني عبرو الحدود، وذلك بحسب ما نشرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية فرنسا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد ضرورة الإبقاء على خط تواصل مع روسيا، مشيرًا إلى أن مساعدتنا لأوكرانيا إنسانية وأسلحة دفاعية".

وكانت بولندا، أكدت إنها لن نرسل مقاتلات لأوكرانيا ولن نسمح لها باستخدام مطاراتنا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ضربات صاروخية روسية دمّرت مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في فيديو عبر تطبيق "تلجرام": "تبلّغت للتو بأن ضربات صاروخية استهدفت فينيتسيا" المدينة البالغ عدد سكانها حوالى 370 ألف نسمة، مضيفًا أن "المطار دمّر بالكامل".

واستنكر "زيلينسكي"، رفض الدول الغربية فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا، وامتناعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.

وقال: "نكرر ذلك كل يوم: أغلقوا أجواء أوكرانيا، أغلقوها أمام الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية وكل هؤلاء الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وأضاف: "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا، إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمرًا واحدًا: أنتم أيضًا تريدون أن نُقتل ببطء!".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن "الجيش الأوكراني صامد وقادر على القتال" لصد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.