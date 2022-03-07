الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عثرا على مبالغ مالية كبيرة».. تكريم اثنين من العاملين بخدمات بالسكة الحديد

تكريم عامل بالسكة
تكريم عامل بالسكة الحديد

وجد عامل سفري القاهرة  رضا حمدان محمد، أثناء العمل على قطار 921، مبلغ مالي داخل دورة المياة، وتوجه على الفور للراكبة التي كانت بداخل دورة المياة، وتأكد من أن المبلغ الذي تم العثور عليه يخصها، وقام بتسليمها المبلغ.

وأوضحت شركة الخدمات الكاملة للسكك الحديدية، أن عامل سفري الأقصر، هيثم الطيري أحمد إبراهيم،  الذي يعمل  على قطار 2008، أثناء توقف القطار بمحطة أسيوط وقيام العامل بالنظافةرالدورية لدورة المياه خلال الرحلة وجد حقيبة يد تخص أحد الركاب، وقام على الفور بالبحث عن الراكب الذي فقد حقيبته والتأكد من ملكية الراكب للحقيبة، وتم تسليمها له بكامل محتوياتها، وقد حاول الراكب تقديم مكافأة مالية للعامل على أمانته ولكن العامل رفض بشدة أن يحصل على أي مكافأة، معتبرًا ذلك من صميم عمله.

ومن جانبه، قام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بتكريم العاملين وتسليمهما شهادتي تقدير ومكافأة مالية نظيرأمانتهما أثناء أداءهما لواجبات العمل، مطالبًا جميع العاملين بالشركة بالسير على درب العاملين  في الأمانة والشرف والعمل على رفع سم الشركة عاليًا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كخدمة جديدة لأول مرة بتاريخ السكك الحديدية، وهي خدمة سريعة لخدمة عواصم المحافظات فقط، بالإضافة إلى محطتي إدفو وكوم أمبو.

وتنطلق أولى الرحلات على خط «القاهرة-أسوان» يوم 8 مارس الجاري قطار رقم 3006 الساعة 5:15، وقطار رقم 3007 من «أسوان-القاهرة» الساعة 4.15 يوم 9 مارس، على أن يتوالى تشغيل الرحلات على باقي الخطوط. 

وتسعى الهيئة إلى تقديم خدمة جيدة بسعر يتناسب مع جمهور الركاب، حيث يبلغ ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان 150 جنيهًا.

وأكدت الهيئة إتاحة الحجز على هذه القطارات بمكاتب حجز التذاكر بالمحطات وعلى أبلكيشن وموقع الحجز، كما يوجد بكل قطار عربة بوفيه لتوفير احتياجات الركاب من الأطعمة والمشروبات.

خدمات السكك الحديدية تكرم إثنين من العاملين بالشركة قيامهم بمهام عملهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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