الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة فى البروفة الأخيرة قبل مواجهة الوداد

يستضيف فريق الكرة بنادى الزمالك نظيره الجونة، فى الثامنة مساء غد، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدورى الممتاز، وفى «بروفة» أخيرة قبل مواجهة الوداد المغربى، السبت المقبل، فى الجولة الرابعة بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا.

الزمالك خرج من دائرة النتائج السلبية بالفوز على فيوتشر ٣-٢، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدورى، ويحتل المركز الثالث برصيد ٢٢ نقطة، وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز، ويسعى لمواصلة انتصاراته للحصول على دفعة معنوية قبل مباراة الوداد المغربى.

ويتجه أسامة نبيه، مدرب الزمالك، الذى يقود الفريق للمباراة الثانية على التوالى، إلى إجراء بعض التغييرات فى التشكيل الأساسى، لتفادى الأخطاء التى حدثت فى مباراة فيوتشر، وأهمها عدم وجود حائط صد دفاعى فى وسط الملعب.

ورغم عودة طارق حامد ومشاركته فى التدريبات الجماعية لن يتعجل «نبيه» الدفع به، لحاجة الفريق إلى وجوده فى مباراتى الوداد المغربى وبترو أتلتيكو الأنجولى، على أن يدفع بمحمد أشرف «روقة» وإمام عاشور كمحورى ارتكاز فى الوسط.

ويعتمد «نبيه» فى المباراة على الرباعى الهجومى: أحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقى ويوسف إبراهيم «أوباما» وسيف الدين الجزيرى، وقد يدفع بالدولى محمود حمدى «الونش» فى قلب الدفاع، على حساب محمود علاء أو محمد عبدالغنى، فضلًا عن عودة أحمد أبوالفتوح للمشاركة من بداية المباراة.

وركز الجهاز الفنى للزمالك خلال التدريبات على كيفية تعامل المدافعين مع الكرات العرضية، التى تشكل خطورة على المرمى، وكذلك سرعة التحول من الهجوم للدفاع، لحرمان الجونة من تنفيذ الهجمات المرتدة.

فى المقابل، يملك الجونة، بقيادة رضا شحاتة، ١٤ نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، وبعد ٤ مباريات حقق خلالها ٣ انتصارات وتعادلًا، خسر الفريق مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلى، لذا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتدعيم موقعه فى منتصف جدول الدورى.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الزمالك والجونة حضور البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الجديد للزمالك، الذى وصل القاهرة مساء أمس، تمهيدًا لبدء عمله فى قيادة «الفارس الأبيض»، بعد أن تعاقدت معه إدارة «القلعة البيضاء» لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل ١٧٠ ألف دولار كراتب شهرى له و٣ مساعدين.