الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء» تفتح باب التسجيل في دورة «يقظة المستلزمات الطبية»

هيئة الدواء
هيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بيقظة المستلزمات الطبية، لافتة إلى أنه من المقرر بدء انعقاد المحاضرات يوم الأحد الموافق 20/3/2022 ولمدة 3 أيام، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

وأشارت هيئة الدواء إلى أن الحضور متاح عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وللتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://cutt.ly/tAoQF7v

وأعلنت هيئة الدواء عن تدشين المنصة الإلكترونية «EgyCosm»، وسيتم من خلالها تطبيق القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، والدلائل التنظيمية التابعة له بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ميكنة جميع الإجراءات، وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتسجيل مستحضرات التجميل؛ تماشيا مع النظام الأوروبي المتبع للإدراج.

وأكدت الهيئة أنه سيتم عقد مجموعة ورش عمل افتراضية لممثلي شركات التجميل؛ لشرح طريقة استخدام المنصة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الوزاري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية، وضبط الأسواق فيما يخص استيراد مستحضرات التجميل ذات جودة موثوقة المصدر؛ من خلال تبسيط كامل الإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل، والاعتماد على المتابعة في الأسواق؛ لضمان جودة وسلامة وأمان مستحضرات التجميل، وجذب كافة العاملين في هذا المجال إلى اتباع نظام الإدراج لمنتجاتهم، ومنع السوق السوداء، والمخالفات في هذا النطاق.

كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات لمستحضرات التجميل قائمة على كافة المعايير القياسية العالمية في هذا الشأن، وتحديثها بشكل يومي، وتسهيل التواصل بين كافة المتعاملين بسوق مستحضرات التجميل المصري وهيئة الدواء المصرية، وضمان سلامة وكفاءة وأمان مستحضرات التجميل التي يتم تداولها؛ لضمان توافر مستحضرات تجميل ذات بمعايير عالية من الأمان والجودة،  والحصول على كافة خدمات الإدراج بشكل إلكتروني، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة، وسهولة استرجاعها، وتسهيل وتسريع عملية تقييم الطلبات والملفات المقدمة؛ مما يترتب عليه توفير الوقت والجهد لمقدم ومراجع الطلب.

هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل دورة تدريبية خاصة يقظة المستلزمات الطبية المحاضرات مقر

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