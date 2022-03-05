السبت 05 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شرب بنزين».. نجاة مزارع من الموت بالشرقية

اسعاف
اسعاف

"العطش كاد أن يقتل المزارع".. هكذا علق مُسعف شاب نجا من الموت عقب تناوله كمية من البنزين بدلا من المياه بطريق الخطأ.

البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول مزارع مصابا بحاله أعياء شديدة، وأنه تم علاجه.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن المزارع 27عاماً كان يقوم بري زراعاته الكائنة بمنطقة الصالحيه القديمة، وأثناء ذلك شعر بالعطش الشديد فالتقط «جركن» البنزين الذى يغذي به ماكينة الرى اعتقادا منه أنه جركن مياه وشرب منه فشعر بآلام في المعدة، وأصيب باعياء شديد، فسارع ذويه بنقله للمستشفى والتى بادرت بإسعافه.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

أمطار متوقعة ورياح.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

حكم نهائى ملزم.. المرأة الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات تستحق مزايا نائب رئيس الجامعة

حريق يلتهم أكشاك في سوق الشلاتين التجاري

مصرع 23 عنصرا شديدى الخطورة وضبط 5600 آخرين بـ11 ألف قطعة سلاح

محامي «سفاح الإسماعيلية» يقدم طعنًا على حكم الإعدام: المتهم منعدم المسئولية

«فاليو» تطلق عرضًا حصريًا بخصم 50% على منتجات «Apple» فى فروع «تريد لاين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

العنصرية بين المعرفة والتكوين

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

ربيع المرتزقة والمخدرات

أسماء محفوظ

المشورة الأسرية

الحسين عبدالرازق

لا يا فضيلة الشيخ!

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«حرب أوكرانيا».. رئيس وزراء إسرائيل يتوجه إلى ألمانيا بعد اجتماعه مع بوتين

بعلم أمريكا.. رئيس وزراء إسرائيل يلتقي بوتين سرًا لمناقشة وقف إطلاق النار

تشترك فى حدودها مع روسيا.. فنلندا تعتزم شراء أنظمة دفاع جوى من إسرائيل