«شرب بنزين».. نجاة مزارع من الموت بالشرقية

"العطش كاد أن يقتل المزارع".. هكذا علق مُسعف شاب نجا من الموت عقب تناوله كمية من البنزين بدلا من المياه بطريق الخطأ.

البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول مزارع مصابا بحاله أعياء شديدة، وأنه تم علاجه.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن المزارع 27عاماً كان يقوم بري زراعاته الكائنة بمنطقة الصالحيه القديمة، وأثناء ذلك شعر بالعطش الشديد فالتقط «جركن» البنزين الذى يغذي به ماكينة الرى اعتقادا منه أنه جركن مياه وشرب منه فشعر بآلام في المعدة، وأصيب باعياء شديد، فسارع ذويه بنقله للمستشفى والتى بادرت بإسعافه.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.