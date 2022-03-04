الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا وعودة حركة المرور

جريدة الدستور

رفعت أوناش المرور بالمنيا آثار حادث تصادم ثلاث سيارات أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، والذي تسبب في إصابة 5 أشخاص «3 أطفال وسيدتين».

وكان تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بـحادث تصادم 3 سيارات: «6213 ن. س ا» تاكسي، بأخرى رقم «9438 ر. ف ل»، بربع نقل تحمل رقم «9218 ن. م. ج»، أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، نتيجة التخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدتان، وهم: رشا محمد أحمد، 34 سنة، وزينب جابر صابر، 28 سنة، وأسماء مؤمن أحمد 5 سنوات، ورؤى محمود إبراهيم، 3 سنوات، وشقيقتها رغد، 4 سنوات مقيمات جميعًا بالمنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارات الثلاث تحت تصرف النيابة العامة.

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