«أسوشيتد برس»: رصد مستويات من الإشعاع بمحيط محطة زابوريجيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، برصد مستويات مرتفعة من الإشعاع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك نقلًا عن مسؤول أوكراني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، أن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداولت الأنباء عن احتدام المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية، في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا.

فيما نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول أوكراني، أن حريقا شب جراء القصف على محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعد أكبر محطة لإنتاج للطاقة النووية في أوروبا.