«باشاغا» يتهم «الدبيبة» بمنع أعضاء حكومته من أداء اليمين الدستورية

اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، اليوم، عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة، بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق لأداء اليمين القانونية.

وأدانت الحكومة، في بيان لها، الخميس، محاولات منع وزرائها من السفر إلى طبرق، عبر إغلاق المجال الجوّي وأيضا البري لتأدية القسم، قصد استلام مهاّمهم الجديدة، مضيفة في بيانها أن هذا يُعتبر هذا أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020.

وتابع البيان: أدت هذه الإجراءات المخالفة للقانون إلى تعطيل رحلات علاج لعدة مواطنين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المكفول دستورياً، مشيرا إلى أن الأطراف ذاتها قامت باستهداف الوزراء وعمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، حيث تم احتجاز وزير الخارجية ووزيرة الثقافة في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب.

وجددت الحكومة رفضها القاطع مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة أنّ هذا لن يزيدها إلا إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، أن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية بمدينة طبرق، رغم غياب بعض الوزراء.

وكان مصدران قريبان من رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا قد أكدا لـ"رويترز"، الخميس، أن قوة مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بالسلطة، تحتجز وزيرين من الحكومة الجديدة.

ورفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو المقبل، وسط تخوفات من أن يعيد مثل هذا الوضع البلد الإفريقي إلى الانقسام ومربع الاقتتال مرة أخرى.