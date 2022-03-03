الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فى إفصاح له اليوم.. مستشفى كليوباترا يشترى 375 ألف سهم خزينة

البورصة
البورصة

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها قامت بشراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي؛ بناءً على قرار مجلس الإدارة في 24 فبراير برء أسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها قامت بشراء 375 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الأربعاء الماضي.

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنه تم بيع 16.95 مليون سهم من أسهم خزينة الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد الموافق 30 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة، أن ذلك بشأن إخطار مستشفيات كليوباترا بالتعامل على أسهم الخزينة بتاريخ 26 ديسمبر 2021، بشأن إعلان عرض الشراء الاختياري يوم 9 ديسمبر المقدم من شركة إم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية.

وقالت البورصة المصرية، يوم 30 ديسمبر الماضي، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الاختيارى المقدم من شركة إم سي أي كابيتال بارتنرز على أسهم شركة مستشفى كليوباترا عدد 367.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.839 مليار جنيه.

واستحوذت شركة إم سي أي كابيتال بارتنرز على ما يقرب من 23% (تمثل نحو 88% من المستهدف) من أسهم رأسمال شركة مستشفى كليوباترا بقيمة إجمالية للصفقة تقدر بنحو 1.84 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا وافق على بيع أسهم خزينة من خلال الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة إم سي أي كابيتال بارتنرز للرعاية الصحية.

قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة وزاكي خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية من 6.10% إلى 5.43%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن  شركة وزاكي قامت ببيع 7 ملايين سهم من أسهم "بايونيرز بروبرتيز" بقيمة إجمالية للصفقة 15.68 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 2.24 جنيه للسهم.

وأضافت أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم تبلغ 28.36% هي 12.42% لوليد زكي، و0.95% لياسر محمد زكي، و5.4% لحسام محمد زكي، و1.45% لعمر وليد محمد زكي، و1.65% لمحمد وليد زكي، و0.88% لزياد وليد زكي، و0.15% لخالد محمد الطيب. 

اليوم جلسة مستشفيات عرض المصرية ماضي زينة خالد مصري جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

ضبط عنصرين إجراميين فى الأقصر بحوزتهما بندقية خرطوش وحشيش

مصر تتحمل تكاليف إقامة سياح أوكرانيا العالقين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

فى إفصاح له اليوم.. مستشفى كليوباترا يشترى 375 ألف سهم خزينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس