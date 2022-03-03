فى إفصاح له اليوم.. مستشفى كليوباترا يشترى 375 ألف سهم خزينة

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها قامت بشراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي؛ بناءً على قرار مجلس الإدارة في 24 فبراير برء أسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها قامت بشراء 375 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول الأربعاء الماضي.

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنه تم بيع 16.95 مليون سهم من أسهم خزينة الشركة بسعر 5 جنيهات للسهم الواحد الموافق 30 ديسمبر 2021.

وأوضحت الشركة، أن ذلك بشأن إخطار مستشفيات كليوباترا بالتعامل على أسهم الخزينة بتاريخ 26 ديسمبر 2021، بشأن إعلان عرض الشراء الاختياري يوم 9 ديسمبر المقدم من شركة إم سي أي كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية.

وقالت البورصة المصرية، يوم 30 ديسمبر الماضي، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الاختيارى المقدم من شركة إم سي أي كابيتال بارتنرز على أسهم شركة مستشفى كليوباترا عدد 367.83 مليون سهم، بقيمة إجمالية 1.839 مليار جنيه.

واستحوذت شركة إم سي أي كابيتال بارتنرز على ما يقرب من 23% (تمثل نحو 88% من المستهدف) من أسهم رأسمال شركة مستشفى كليوباترا بقيمة إجمالية للصفقة تقدر بنحو 1.84 مليار جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا وافق على بيع أسهم خزينة من خلال الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة إم سي أي كابيتال بارتنرز للرعاية الصحية.

قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة وزاكي خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية من 6.10% إلى 5.43%.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن شركة وزاكي قامت ببيع 7 ملايين سهم من أسهم "بايونيرز بروبرتيز" بقيمة إجمالية للصفقة 15.68 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 2.24 جنيه للسهم.

وأضافت أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم تبلغ 28.36% هي 12.42% لوليد زكي، و0.95% لياسر محمد زكي، و5.4% لحسام محمد زكي، و1.45% لعمر وليد محمد زكي، و1.65% لمحمد وليد زكي، و0.88% لزياد وليد زكي، و0.15% لخالد محمد الطيب.