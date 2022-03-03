أبل الأمريكية توقف مبيعاتها فى روسيا

اعلنت «شركة أبل الأمريكية»، في بيان لها، عن إنها أوقفت مؤقتاً مبيعات منتجاتها في روسيا، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لافتة إلى أنها أزالت منصتين إعلاميتين روسيتين تديرهما الدولة من متجر تطبيقات «أبل» خارج روسيا، كما أوقفت جميع الصادرات إلى قناة المبيعات الروسية الأسبوع الماضي، وعطلت ميزات حركة المرور والحوادث الحية في «خرائط أبل».

وأضافت «أبل»، أنها كبحت أيضاً استخدام تطبيق الدفع من خلال «أبل باي»، والخدمات الأخرى في روسيا.

يأتي هذا فيما قالت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، إنّ البنك الدولي قرر تعليق كل مشروعاته في روسيا وبيلاروسيا على إثر عملية غزو أوكرانيا.

وقال البنك الدولي في بيان: إنّه علّق بمفعول فوري كلّ برامج المساعدات التي ينفّذها في روسيا وبيلاروس قيمتها تقارب 1.5 مليار دولار وذلك ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع: إنه "في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكراني، أوقف البنك الدولي كلّ برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري".



ولفت البنك الدولي في بيانهأنّه لم يوافق على "أيّ قرض أو استثمار جديد في روسيا منذ 2014"، أي منذ ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقال إنّه "لم تتمّ الموافقة على قرض جديد لبيلاروس منذ منتصف عام 2020".

يأتي هذا فيما أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره على تطبيق "إنستجرام" ليل الأربعاء-الخميس بـ"بطولة" مواطنيه الذين أحبطوا المخطّطات "الخبيثة" لروسيا التي تشنّ منذ أسبوع عملية عسكرية واسعة النطاق ضدّ بلاده.

وقال زيلينسكي: "نحن أمّة حطّمت في أسبوع واحد مخطّطات العدو. مخطّطات مكتوبة منذ سنوات. مخطّطات خبيثة ملؤها الحقد لبلدنا ولشعبنا".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن "بالغ التقدير للسكّان الأبطال" الذين يقاومون القوات الروسية ويحاولون صدّ تقدّمها في اليوم السابع للغزو الذي بدأته موسكو لبلاده.

وأكّد زيلينسكي أنّ حوالى تسعة آلاف عسكري روسي قتلوا في أوكرانيا خلال هذا الأسبوع من الغزو، في حصيلة لا يمكن التحقّق من صحّتها في الحال من مصدر مستقلّ.

وكانت روسيا نشرت الأربعاء أول حصيلة لخسائرها البشرية في أوكرانيا منذ بدء الغزو، مشيرة إلى مقتل 498 عسكرياً وإصابة 1597 بجروح منذ بدأ جيشها باجتياح جارتها الموالية للغرب.