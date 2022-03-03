الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا بشأن «جرائم حرب» فى أوكرانيا

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب ”جرائم حرب“ محتملة في أوكرانيا، وذلك بعد تلقيه طلبا بذلك من 39 من الدول الأعضاء بالمحكمة، بحسب ”رويترز“.

وقال المدعي العام كريم خان: ”هذه الإحالات تمكّن مكتبي من المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا من 21 نوفمبر 2013 وما بعدها، بما يشمل أي مزاعم في الماضي والحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص“.

وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنها سجلت مقتل نحو 230 مدنيا في أوكرانيا، بينهم 15 طفلا، منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد قبل أسبوع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنها سجلت 752 ضحية مدنية في أوكرانيا يتوزعون على 227 قتيلا و525 جريحاً، منذ بدأ الغزو في 24  فبراير، وحتى منتصف ليل الثلاثاء.

وأضافت في بيان نشرته وكالة ”فرانس برس“، أن ”المفوضية تعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير“.

وأشارت إلى أن ”تلقي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، قد تأخر، وأن العديد من التقارير لا تزال تنتظر التأكيد“.

وأوضحت الهيئة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أن معظم الأضرار البشرية ”نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك قصف مدفعي ثقيل وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وضربات جوية“.

ولفتت المفوضية إلى أن هذه الحصيلة ”أعلى من العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذي سجلته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا“ من عام 2012 إلى عام 2018.

كما تتجاوز هذه الحصيلة ضعف عدد القتلى الذي أبلغت عنه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الإثنين، والبالغ 102.

 

أوكرانيا قتلى روسي الامم المتحدة المحكمة

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وائل لطفي

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