ماكرون: باريس ستظل تطالب بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده سوف تظل تطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وأضاف ماكرون، في كلمة له اليوم الأربعاء، نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، أن "القوات الروسية تقصف العاصمة الأوكرانية كييف"، وأن العديد من اللاجئين يهرعون إلى البلدان الأوروبية المجاورة.

وحث ماكرون المواطنين الفرنسيين على مغادرة أوكرانيا بأسرع ما يمكن، وشدد الرئيس الفرنسي على أن باريس سوف تواصل "تدافع عن سيادة" أوكرانيا.



وأضاف ماكرون أنه سوف يحاول البقاء على اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتأكيده أن فرنسا "ليست في حالة حرب مع روسيا".



وحذر الرئيس الفرنسي من أن أجزاء كثيرة من اقتصاد البلاد ستعاني نتيجة غزو أوكرانيا، مطالبا رئيس الوزراء الفرنسي العمل على خطة للانتعاش الاقتصادي.

وأعلن الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع صباح الأربعاء؛ لبحث الوضع في أوكرانيا، في جلسة ستكون الثالثة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وماكرون الذي تولت بلاده في يناير الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كثف الاجتماعات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإلى حل للنزاع.

وتحدث ماكرون هاتفيا الثلاثاء مع زعماء الهند واليابان وأذربيجان وفنلندا وليتوانيا.

وكانت روسيا قد أطلقت في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.