الرئيس السيسي يتفقد أحد نماذج مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية لنموذج من مشروعات الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عقب افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق.

ورافق الرئيس خلال الجولة التفقدية، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

وحرص الرئيس السيسي خلال الجولة علي تفقد عدد من الوحدات السكنية، واطمأن على تجهيزها وتأثيثها بشكل يليق بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما حرص الرئيس على الاطلاع بنفسه على مستوى تجهيز وتأثيث غرف هذه الوحدات بأحد العمارات، حيث بدت كاملة التشطيب والتأثيث، وشملت غرف نوم وأطفال وسفرة واستقبالًا ومطبخًا مجهزًا ومزودًا بالغاز الطبيعي.

وتوسط الرئيس السيسي فى نهاية الجولة صورة تذكارية للقائمين على تنفيذ مشروع الإسكان الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.