وزير خارجية إيطاليا: العقوبات الصارمة السبيل الوحيد للضغط على روسيا

دافع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن العقوبات الصارمة التي فُرضت على روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قائلا إنها الطريقة الوحيدة للضغط على موسكو.

وقال دي مايو، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنه "يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلوس في محادثات السلام ولن يجبر على القيام بذلك بلطف".

وأضاف دي مايو: "إنها الطريقة الوحيدة لحمله على الانسحاب لكننا نعمل من أجل السلام العقوبات تلحق الضرر ببوتين نعمل من أجل السلام من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وأشار إلى أن قرار الحكومة الإيطالية تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا لا يعني أن إيطاليا تدخل الحرب، قائلا: "نحن نستجيب لطلب المساعدة، ونقدم الدعم".

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اعتزام بلاده إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن سانشيز أشار خلال إعلانه إلى تشكيك بعض الجماعات السياسية في التزام إسبانيا بالمشاركة في إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده سترسل معدات عسكرية إلى "المقاومة الأوكرانية" على حد وصفه.

يشار إلى أن المعارك القتالية لا زالت مستمرة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في مناطق مختلفة من أوكرانيا منذ قرابة أسبوع.