ماليزيا ترفض رسو سفينة روسية في ميناء «كولال لينجي»

رفض مشغل ميناء منطقة كولال لينجي الدولي الماليزي، منح الترخيص لسفينة روسية تحمل إمدادات النفط الخام، بالرسو في الميناء.

وذكرت وزارة النقل الماليزية -في بيان لها، ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأربعاء - أن السفينة، التي كان من المتوقع أن ترسو في هذا الميناء يوم السبت، 5 مارس، مرفوضة لضمان عدم انتهاك العقوبات الدولية.

وأوضحت أن تقارير إعلامية ذكرت أن السفينة المسجلة باسم ليندا ( Linda ) أو المعروفة باسم (ليدي إم / M Lady) تم إدراجها ضمن العقوبات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة هذا الأمر استنادًا إلى سياسة الحكومة الماليزية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب عن قلقه من تصاعد الصراع في أوكرانيا. وحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد ومنع الخسائر في الأرواح والدمار.

وقال يعقوب - بحسب ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - اليوم السبت، أنه يجب مضاعفة كل جهد للبحث عن حل سلمي وودي للصراع، من خلال الحوار والتفاوض على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف إن ماليزيا ستواصل دعم هذه الجهود من أجل الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، وأشار أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.