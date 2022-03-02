«فيلة سوداء بأحذية بيضاء» بنادى أدب آفاق.. الأحد

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السادسة من مساء الأحد 6 مارس المقبل، الكاتبة سلوى بكر، لمناقشة أحدث رواياتها «فيلة سوداء بأحذية بيضاء».

يناقش الرواية كل من الدكتور صلاح السروي، والدكتور محمد سليم شوشة، فيما تدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط نحبة من مثقفي ومبدعي مصر، فضلًا عن أعضاء نادي الأدب.

"فيلة سوداء بأحذية بيضاء" تدور في إطار درامى اجتماعى فى سبعينيات القرن الماضى حول "عفت زين" الطالبة في كلية التربية الرياضية، والتي تحلم بأن تصبح مدربة جمباز مشهورة، وتسكن في عمارة المنشاوي بحي الزيتون، وتتعرف على حسام الذي عمل في إحدى شركات المقاولات بعد تخرجه، ليتزوجا، وتفاجأ بعد سنوات من حياتهما سويًا، تحول شخصيته رأسًا على عقب لتجد نفسها أمام مأزق وحيرة كبرى.

ترصد سلوى بكر، من خلال روايتها التغييرات التي حدثت في المجتمع المصري وبدايات ظهور الجماعات المتطرفة ومدى تأثيرها على حياة ومعاملات الشعب المصري وأفكاره إلى يومنا هذا.

أما عن الروائية الكبيرة سلوى بكر، فهي كاتبة وروائية مصرية، ولدت في القاهرة عام 1949، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 1972، وبكالوريوس في المسرح من المعهد العالي للعلوم المسرحية في عام 1976، صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "البشموري" عن روايات الهلال، رواية "نونة الشعنونة" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مسرحية "حلم السنين" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما صدر لها رواية "سواقي الوقت" عن دار الهلال، المجموعة القصصية " شعور الأسلاف" عن مكتبة مدبولي، رواية "كوكو سودان كباشي" عن دار ميريت، رواية "أدماتيوس الألماسي" عن المجلس الأعلى للثقافة، المجموعة القصصية "من خبر الهناء والشفاء" عن العين للنشر، رواية "الصفصاف والآس" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجموعة القصصية "وردة أصبهان" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.