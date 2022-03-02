الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«فيلة سوداء بأحذية بيضاء» بنادى أدب آفاق.. الأحد

رواية فيلة سوداء
رواية "فيلة سوداء بأحذية بيضاء"

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية، في السادسة من مساء الأحد 6 مارس المقبل، الكاتبة سلوى بكر، لمناقشة أحدث رواياتها «فيلة سوداء بأحذية بيضاء».

يناقش الرواية كل من الدكتور صلاح السروي، والدكتور محمد سليم شوشة، فيما تدير الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، وسط نحبة من مثقفي ومبدعي مصر، فضلًا عن أعضاء نادي الأدب.

"فيلة سوداء بأحذية بيضاء" تدور في إطار درامى اجتماعى فى سبعينيات القرن الماضى حول "عفت زين" الطالبة في كلية التربية الرياضية، والتي تحلم بأن تصبح مدربة جمباز مشهورة، وتسكن في عمارة المنشاوي بحي الزيتون، وتتعرف على حسام الذي عمل في إحدى شركات المقاولات بعد تخرجه، ليتزوجا، وتفاجأ بعد سنوات من حياتهما سويًا، تحول شخصيته رأسًا على عقب لتجد نفسها أمام مأزق وحيرة كبرى.

ترصد سلوى بكر، من خلال روايتها التغييرات التي حدثت في المجتمع المصري وبدايات ظهور الجماعات المتطرفة ومدى تأثيرها على حياة ومعاملات الشعب المصري وأفكاره إلى يومنا هذا.

أما عن الروائية الكبيرة سلوى بكر، فهي كاتبة وروائية مصرية، ولدت في القاهرة عام 1949، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 1972، وبكالوريوس في المسرح من المعهد العالي للعلوم المسرحية في عام 1976، صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "البشموري" عن روايات الهلال، رواية "نونة الشعنونة" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مسرحية "حلم السنين" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما صدر لها رواية "سواقي الوقت" عن دار الهلال، المجموعة القصصية " شعور الأسلاف" عن مكتبة مدبولي، رواية "كوكو سودان كباشي" عن دار ميريت، رواية "أدماتيوس الألماسي" عن المجلس الأعلى للثقافة، المجموعة القصصية "من خبر الهناء والشفاء" عن العين للنشر، رواية "الصفصاف والآس" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجموعة القصصية "وردة أصبهان" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

فيلة سوداء بأحذية بيضاء نادي أدب آفاق اشتراكية سلوى بكر الدكتور محمد سليم شوشة الدكتور صلاح السروي الكاتبة الصحفية بهيجة حسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حظك لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 مارس 2022

الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس