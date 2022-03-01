الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الإسرائيلية تسجل 4778 إصابة بفيروس كورونا

كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 4778 إصابة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، وتسجيل 8.380 يوم أمس الإثنين.

ووفقا لبيانات الصحة الإسرائيلية، انخفض عدد المصابين بالحالات الحرجة إلى 574 مصابا منهم 217 مصابا موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما أشارت الصحة الإسرائيلية إلى أن حصيلة الوفيات بلغت منذ بدء رصد الوباء في فبراير 2020 إلى 10,218 وفاة.

وفى فبراير الماضى، أصيبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت إيجابية المسحة التي أجرتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لكنها تعاني أعراضًا خفيفة، كما أن حالتها مستقرة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة يهودا فوكس، قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بفيروس كورونا.

وفي تصريحات صادمة للملياردير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت خلال مقابلة صحفية كشف خلالها عن توقعاته بشأن نهاية وباء كورونا «كوفيد-19»، والذي تسبب منذ انتشاره حول العالم في وفاة نحو 6 ملايين و235027 شخصًا حول العالم.

وأشار بيل جيتس في أثناء مقابلة مع «CNBC» إلى انخفاض مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير، كما يتوقع أن يشهد العالم نشوء وباء جديد من فيروس مختلف عن كورونا، قائلًا: «التقدم في التكنولوجيا الطبية سيمكّن العالم من مكافحة الوباء القادم، إذا تم الاستثمار والتحضير لمجابهته منذ الآن».

وأضاف مؤسس شركة مايكروسوفت: «سنشهد جائحة أخرى، وسيختلف العامل الممرض في المرة القادمة».

وبعد مرور عامين على انتشار فيروس كورونا، يقول بيل جيتس إنّ آثاره السيئة قد تلاشت تمامًا، خاصة مع اكتساب أعداد كبيرة من السكان حول العالم مستوى معينًا من المناعة، فضلًا عن تقلص شدة الفيروس أيضًا مع أحدث متغير أوميكرون.
 

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