الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولون: دول الاتحاد الأوروبى تدرس حظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يقول مسئولون أوروبيون، إن حكومات الاتحاد الأوروبي تدرس حظرا على دخول السفن الروسية إلى موانئ التكتل المؤلف من 27 دولة بهدف تشديد قيود بحرية بعد وقف حركة النقل الجوي، وهي خطوة ستزيد من تعطيل الشحنات التجارية لروسيا.
 

وقررت بريطانيا بالفعل يوم الاثنين منع دخول كل السفن المملوكة أو التي تشغلها أو تسيطر عليها أو تستأجرها أو المسجلة أو التي ترتفع علم روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد يوم من حظر واردات النفط الخام الروسي.
 

وقالت وزارة الخارجية الدنمركية إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا يوم الأحد إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.
 

وأضافت الوزارة في تعليقات بالبريد الالكتروني إلى رويترز "تعمل الدنمرك بنشاط من أجل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مشتركا لإغلاق موائنه أمام السفن الروسية."
 

"لقد قررنا بالفعل إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، وفي نفس الوقت نحن منفتحون على دراسة مبادرات جديدة بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين."
 

وقال مسؤول بالحكومة الفرنسية لرويترز، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على مزيد من العقوبات وإن إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية هو أحد الاحتمالات، لكنه أضاف أن أي خطوات إضافية ينبغي أن تؤثر على روسيا "بقدر أكبر كثيرا من التأثير على اقتصاداتنا."
 

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يوجد حظر من هذا النوع ساريا في الوقت الحالي. وأضاف قائلا "لكننا نواصل العمل على عقوبات إضافية سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب."

يذكر أن، قالت وكالة "تاس" الروسية، إن موسكو مستعدة لإطلاق النار على السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.

يأتي ذلك قبل إعلان وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن إحدى سفنها الحربية أجبرت غواصة أمريكية على مغادرة المياه الإقليمية للبلاد في المحيط الهادئ.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن الغواصة الأمريكية من نوع "فيرجينيا" رصدت صباح السبت قرب جزيرة أوروب التابعة لجزر الكوريل، أي منطقة يجري فيها حاليًا أسطول المحيط الهادئ الروسي مناورات، ضمن المياه الإقليمية للدولة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

مسؤولون اوروبيون دخول السفن الروسية حركة النقل الجوي روسيا الاتحاد الأوروبي

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وائل لطفي

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