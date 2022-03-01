رئيس بيلاروس يطلب من بوتين نظام «إس - 400» للدفاع الجوى

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أنه يرغب في الحصول على نظام دفاع جوي إضافي طراز إس-400 من روسيا.

ونقلت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية الحكومية عن «لوكاشينكو»، قوله إنه توجه بهذا الطلب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف «لوكاشينكو» أن المنتظر إقامة هذا النظام غرب العاصمة البيلاروسية مينسك، مشيرا إلى أن هناك نظاما من هذا النوع منصوبا في جنوب شرق البلاد على الحدود مع أوكرانيا.

في الوقت نفسه، هدد «لوكاشينكو» بالتدخل في حرب حليفه الروسي على أوكرانيا في حال ظهر خطر على بيلاروس.

وقال في وقت سابق مرارا إنه لا توجد قوات بيلاروسية في أوكرانيا المجاورة، غير أن هناك تقارير إعلامية تحدثت عن مشاهدة قوات من الجيش البيلاروسي في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية الموجودة على الحدود مع بيلاروس.

وقصفت القوات الروسية اليوم برج التلفزيون في كييف ومدينة خاركيف، في تأكيد لتكثيف هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وفي اليوم السادس من الغزو الروسي لأوكرانيا، تعاقبت الغارات القاتلة على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وقصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر الانفجار.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخر وفقا لخدمة الطوارئ الأوكرانية. وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالقصف "المثير للاشمئزاز" لمدينة خاركيف مشبها إياه بالقصف المميت الذي استهدف سراييفو في التسعينات.

وفي العاصمة كييف، استهدفت ضربة برج التلفزيون في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بحسب خدمات الطوارئ.

وأظهرت صورة نشرتها وزارة الداخلية البرج مغطى بدخان رمادي كثيف لكنه ما زال قائما. ووعدت الوزارة باستئناف البث بسرعة من خلال أنظمة احتياطية.

وفي وقت مبكر بعد ظهر الثلاثاء، دعا الجيش الروسي المدنيين في كييف الذين يعيشون قرب منشآت لأجهزة الأمن الأوكرانية المغادرة قائلا: إنه يريد استهدافها لوقف "الهجمات الإلكترونية ضد روسيا".

ويبدو أن احتمال وقوع هجوم كبير على العاصمة التي يسكنها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، يتزايد كل ساعة.

وأظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية الثلاثاء رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف، فيما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو تجمع قواتها استعدادا للهجوم على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى.