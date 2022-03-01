أمن المنافذ يضبط 30 قضية متنوعة بينهم تهريب بضائع أجنبية الصنع

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ، اليوم الثلاثاء، من ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 30 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1844 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت القوات من تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا في مجال تنفيذ الأحكام، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.