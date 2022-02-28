6 نصائح للتعامل مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

استقرار كبير في حالة الطقس تشهده البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، الأمر الذي يدفع البعض إلى تخفيف الملابس لتزداد معه فرص الإصابة بنزلات البرد.

ونستعرض في السطور التالية مجموعة من النصائح الطبية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لموقع “health”.

1- ارتداء الملابس الفاتحة

مع تغيير الجو وارتفاع درجات الحرارة ، يجب عليك ارتداء الملابس القطنية الفاتحة اللون عند الخروج من المنزل نهارًا، حيث أنها تساعد على امتصاص العرق وتعكس أشعة الشمس خلال فترة النهار.

2- ترك نوافذ المنزل مفتوحة

مع ارتفاع درجات الحرارة في الشتاءيجب ترك نوافذ المنزل مفتوحة لخروج الرطوبة من المنزل ، حيث أن الشمس في المنزل تغير دراجات الحرارة حيث تتماشي مع الجو في الخارج.

3- شرب الماء

يجب شرب كميات وفيرة من الماء، لتلطيف حرارة الجسم، وحتي توازن بين درجات حرارة الجسم والجو.

4- تجنب التدفئة الزائدة

يجب عليك عدم تقليل الملابس أو زيادة في الملابس خاصة عند النوم حيث أنها تعيق عملية التنفس، حيث أنه سيبذل القلب مجهودًا كبيرًا، مما يؤدي إلى تسارع نبضاته وارتفاع ضغط الدم.

5- اعتنق أسلوب حياة صحي

بمجرد أن تتعلم كيف تتكيف مع تغيير الجو يجب الحافظ على نظام غذائي صحي، و الالتزام ببرنامج تمرين منظم، منع التهابات الجهاز التنفسي ، والسيطرة على التوتر.

6- تجنب التعرق

عند ارتداء الملابس للطقس الحار، من المهم إيجاد التوازن بين الحفاظ على الدفء وتجنب السخونة الزائدة، لأنه كما يوضح مركز السيطرة على الأمراض ، التعرق الزائد سوف يتسبب في فقدان جسمك لمزيد من الحرارة ، لذا تأكد من إزالة طبقات الملابس الزائدة كلما بدأت تشعر بالدفء الشديد.