إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

تستعد إسرائيل لإرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضدها.

وقال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد: "سنرسل طائرة إلى أوكرانيا تحمل 100 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك خلال اليومين المقبلين".

وكذلك، بعثت إسرائيل وفدًا لتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، يضم عددًا من الأطباء والمسعغين.

وكان بينيت عرض على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بداية الحرب الحالية، استعداده لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لبلاده.

وشنت روسيا، فجر الخميس الماضي، عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، فيما تمكنت قواتها من السيطرة على بعض المواقع العسكرية والمدنية هناك.