الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 27-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.


و بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، و ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، و الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 19 10
وادي النطرون 20 10
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 11
دمنهور 20 11
بلطيم 19 10
مطروح 19 09
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 18 10
دمياط 18 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 11
العريش 18 09
رفح 18 09
رأس سدر 20 11
نخل 19 04
نويبع 23 12
طابا 20 11
كاترين 21 04
الطور 23 12
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 25 15
مرسى علم 24 14
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 21 07
أسيوط 22 07
سوهاج 23 09
قنا 24 10
الأقصر 25 10
أسوان 26 12
إدفو 26 12
أبو سمبل 25 11
الوادي الجديد 24 06
شلاتين 26 12
أبو رماد 25 13
حلايب 24 13
رأس حدربة 24 14

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر بيان درجات كاترين الوادي الجديد سوهاج الاسماعيلى عرف سيناء الاحمر درجات الحرارة البحر المتوسط الإسماعيلية القاهرة ارتفاع ابو حالة الطقس دمياط شيخ فى مصر المنصورة وادى النطرون

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