إندونيسيا: إجلاء 6 آلاف شخص بسبب زلزال سومطرة

أعلنت الوكالة الإندونيسية للتخفيف من حدة الكوارث، اليوم السبت، أنه تم إجلاء حوالي 6 آلاف من السكان بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الجزء الشمالي الشرقي من غرب باسامان بغرب سومطرة، صباح أمس.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن رئيس مركز بيانات الكوارث والمعلومات والاتصالات في الوكالة عبدالمهاري قوله "إن 5 آلاف من السكان قد تم إجلاؤهم في 35 موقعًا في منطقة تالاماو وباسامان وكينالي الفرعية، علاوة على ذلك، ورد أنه تم إجلاء ألف شخص في منطقة باسامان".

ووفقًا لبيانات الوكالة اليوم، فقد أودى الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة بحياة 8 أشخاص، بينما أدى أيضًا إلى إصابة 10 أشخاص بجروح خطيرة، وتسبب في إصابات طفيفة لـ76 شخصًا، كما تسبب الزلزال في إلحاق أضرار جسيمة بـ103 منازل، وإلحاق أضرار متوسطة بخمسة منازل، وإلحاق أضرار طفيفة بـ317 منزلًا، ودمر الزلزال أيضًا ثلاث منشآت تعليمية، وقاعة مجتمعية، وقاعة ويست باسامان ودور عبادة وبنك.

وزار رئيس الوكالة الوطنية المناطق المتضررة من الزلزال لضمان توافر الموارد والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث، وحث مراكز القيادة في المناطق والمدن المتضررة من الزلزال على التنسيق المباشر مع مركز المقاطعة أو مركز التحكم في عمليات الوكالة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أعلنت أمس: "إن زلزالًا بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات".