السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا: إجلاء 6 آلاف شخص بسبب زلزال سومطرة

زلزال سومطرة
زلزال سومطرة

أعلنت الوكالة الإندونيسية للتخفيف من حدة الكوارث، اليوم السبت، أنه تم إجلاء حوالي 6 آلاف من السكان بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة الجزء الشمالي الشرقي من غرب باسامان بغرب سومطرة، صباح أمس.
ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن رئيس مركز بيانات الكوارث والمعلومات والاتصالات في الوكالة عبدالمهاري قوله "إن 5 آلاف من السكان قد تم إجلاؤهم في 35 موقعًا في منطقة تالاماو وباسامان وكينالي الفرعية، علاوة على ذلك، ورد أنه تم إجلاء ألف شخص في منطقة باسامان".
ووفقًا لبيانات الوكالة اليوم، فقد أودى الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة بحياة 8 أشخاص، بينما أدى أيضًا إلى إصابة 10 أشخاص بجروح خطيرة، وتسبب في إصابات طفيفة لـ76 شخصًا، كما تسبب الزلزال في إلحاق أضرار جسيمة بـ103 منازل، وإلحاق أضرار متوسطة بخمسة منازل، وإلحاق أضرار طفيفة بـ317 منزلًا، ودمر الزلزال أيضًا ثلاث منشآت تعليمية، وقاعة مجتمعية، وقاعة ويست باسامان ودور عبادة وبنك.
وزار رئيس الوكالة الوطنية المناطق المتضررة من الزلزال لضمان توافر الموارد والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث، وحث مراكز القيادة في المناطق والمدن المتضررة من الزلزال على التنسيق المباشر مع مركز المقاطعة أو مركز التحكم في عمليات الوكالة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أعلنت أمس: "إن زلزالًا بقوة 6.1 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

وزير الرى: تجمد مفاوضات سد النهضة حاليًا بسبب التعنت الإثيوبي

وفاة الفنانة جالا فهمى عن عمر ناهز 59 عامًا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية الأيام المقبلة.. وهذه درجات الحرارة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

محاكمة 10 متهمين بالتجمهر واستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.. غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

صور

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية