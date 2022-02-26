جامعة سوهاج تضع اللمسات النهائية لانطلاق المؤتمر الدولي لشباب الباحثين

عقدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر السابع "الدولي الثاني" لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة التجهيزات النهائية استعداداً لعقد المؤتمر يوم الأربعاء القادم الموافق ٢ مارس، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مؤكدًا أن مؤتمر شباب الباحثين الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على مدار ستة دورات سابقة من المؤتمرات التي حققت نجاحاََ كبيراً، وجمع بين الباحثين من مختلف الدول، لعرض أبحاثهم المتميزة في شتي المجالات والعلوم.

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إنه سيشارك فى فعاليات المؤتمر هذا العام ٢٣ جامعة مصرية وعربية، حيث يعد المؤتمر من اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، كما يتضمن المؤتمر مناقشه مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية،مضيفاً انه تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر.

وكرم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فريق عمل وحدة الاستدامة بالجامعة على جهودهم في حصول الجامعة علي المركز الخامس إفريقيا للعام الثانى على التوالى من هيئة التصنيف الدولى "UI GreenMetric" للجامعات صديقة البيئة والأكثر استدامة، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي محمود مدير وحدة الاستدامة ومنسق عام ملف الجامعة صديقة البيئة، والدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة للجامعة صديقة البيئة والفريق المشارك.

وقد وجه رئيس الجامعة شكره لفريق العمل المشارك بهذا الإنجاز الكبير، الذي ساهم في تقدم اسم الجامعة دوليًا وعالمياََ، وبرهن على تطور الجامعة بكافة قطاعاتها، واستيفائها لكافة معايير واشتراطات التميز الخاصة بالتصنيف، والتي تؤكد مدي الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء.

وقال الدكتور حمدي محمود، إنه تم تكريم ٤٠ عضو بوحدة الاستدامة والهيئة المعاونة وفريق المعايير الستة للتقييم، والتي شملت بصمة الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، البنية التحتية والغطاء الأخضر، ترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى فصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلويثاََ للبيئة، إلى جانب جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للاستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.