إضاءة معالم بريطانيا باللونين الأصفر والأزرق تضامنا مع أوكرانيا

تمت إضاءة معالم لندن باللونين الأصفر والأزرق تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا.



وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه تم وضع أضواء بلوني العلم الأوكراني على "عجلة لندن" و"عمود نيلسون" ونافورات المياه في ميدان "الطرف الأغر" حيث تجمع الناس بالقرب من "داوننج ستريت" للتنديد بغزو

روسيا لجارتها.



وحمل الكثير من الأشخاص المشاركين لافتات تدين تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعلن دعمهم لأوكرانيا وتحث العالم على المساعدة.



كما حملت اللافتات عبارة "أوقفوا بوتين أنقذوا العالم" وصورة لبوتين عليها كلمة "قاتل''، وأخرى تظهر بوتين بشكل ساخر في صورة هتلر.