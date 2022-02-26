السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.
 

وتوقع الخبراء شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 12
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 12
بلطيم 19 11
مطروح 18 11
السلوم 17 10
سيوة 20 08
بورسعيد 19 12
دمياط 19 11
الزقازيق 20 11
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 20 11
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 20 12
نخل 21 04
نويبع 22 15
طابا 22 13
كاترين 20 03
الطور 21 11
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 22 14
مرسى علم 22 13
الفيوم 19 09
بني سويف 20 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 22 09
أسوان 22 10
إدفو 23 11
أبو سمبل 23 11
الوادي الجديد 23 06
الشلاتين 25 12
أبو رماد 23 13
حلايب 23 13
رأس حدربة 25 14

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر على سوهاج صور كاترين الفيوم خبراء الحرارة الطقس عرف دمياط درجات الحرارة ماء تفاصيل حالة الطقس البحر المتوسط مرسى نويبع العريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-2-2022

إعادة بين المهندس هشام والى وجمال عبدالواحد فى انتخابات المهندسين بالفيوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

هنغاريا تدخل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا فى بودابست

تقرير: واشنطن تستعد لمواجهة قوافل مناهضة لقيود مكافحة الجائحة

فوز مصطفى مجاهد نقيبا لمهندسى القليوبية للدورة الثالثة على التوالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال