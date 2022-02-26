تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.



وتوقع الخبراء شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 12

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 12

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 10

سيوة 20 08

بورسعيد 19 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 11

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 12

نخل 21 04

نويبع 22 15

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 13

الفيوم 19 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 11

الوادي الجديد 23 06

الشلاتين 25 12

أبو رماد 23 13

حلايب 23 13

رأس حدربة 25 14