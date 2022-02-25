دينا السادات تتألق بأغنية «لما راح الصبر» في «الدوم»

تألقت المتسابقة دينا السادات، في غناء أغنية "لما راح الصبر منه"، تأليف مجدي نجيب، وتلحين منير مراد، في المرحلة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم".

وأشاد المايسترو نارد عباسي، باختيار دينا السادات للأغنية جميل، كما أعرب عن إعجابه بصوتها، لكن أخذ عليها الإكثار من "العُرب"، وقال المايسترو: "صوتك جميل، وكنت أتمنى أن يكون استخدامك للعرب أقل.. أتمنى لك التوفيق".

وقال المخرج تامر محسن، إن المطرب الذي يريد استعراض صوته يكثر من استخدام "العرب"، في حين أن استخدامها في مكانها الأنسب أفضل.