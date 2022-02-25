الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد حماقى يتألق فى حفله الغنائى بالشيخ زايد (صور)

محمد حماقي من حفل
محمد حماقي من حفل الشيخ زايد

أحيا مساء اليوم الجمعة، النجم محمد حماقي، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور جماهيري كبير.

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وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي تألق بها والمشوار الفني، منها: "زيها مين"، "أجمل يوم" "أحلى حاجة فيكي" "يزلزل" "ما بلاش" "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار"، بالإضافة إلى معظم أغاني ألبوم "يا فاتني" منها: "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"أم الدينا" و"قادرين نعملها"، وغيرها.

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وطرح النجم محمد حماقي، أمس الخميس، أحدث أعماله الغنائية "عجبي" والتي يقدمها على طريقة الـ"ديو" برفقة الموزع الموسيقي "توما" في أولى تجاربه الغنائية، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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أغنية "عجبي" هي إحدى رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين، ومن ألحان توما ومحمد حماقي، وتوزيع موسيقي توما، وديجيتال ماستر للمهندس  أمير محروس، وجيتار مصطفى أصلان، وعود إسلام الإبتي.

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وكان حماقي قد وقع الاختيار عليه في 2021 لإحياء أبرز وأهم الاحتفالات التي حظيت بمتابعة عالمية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بداية من تقديمه الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ "الكباش" بمدينة الأقصر، حيث قدم أغنية "حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر، وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اختياره لإحياء افتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"- منفردا- بمدينة جدة بحضور ٣٥ ألفًا من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية، وهو الحدث الذي يتابعه ٨٥ مليون متفرج حول العالم واختياره لافتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات، والذي أقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد، وأخيرًا إحيائه لافتتاح "ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الجنسيات العربية.

مصر قدم سعودي الجنس مواقع التواصل مهرجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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