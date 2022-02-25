52 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد في انتخابات «المهندسين» بالغربية

تُجرى اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهندسين في محافظة الغربية، بعد أن اعتمدت النقابة العامة للمهندسين الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وعضوية المجلس لكافة الشُعب، حيث تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وتشهد انتخابات نقابة المهندسين بالغربية، منافسة قوية، بين 52 مهندسًا يتنافسون على 8 مقاعد منها مقعد رئيس النقابة وسبعة مقاعد للأعضاء، ويتنافس على مقعد رئيس النقابة 8 مهندسين وهم بحسب الكشف المعلن: علاء الدين محمد البيومي أبو نعمة، وتامر مصطفى الكوراني، وحسام طلعت أحمد جمعة، وأماني محمد هاشم، وعادل توفيق شحاتة، وحسين إبراهيم الدسوقي، وأحمد ممدوح محمد عثمان، وعلاء أحمد فهمى عساكر.

ويعتمد كل منهم على رصيده بين أوساط المهندسين وتواجده بينهم ونشاطهم وخبراتهم التنفيذية والنقابية، كما يتنافس ٤٤ مرشحًا على ٧ مقاعد، منهم 16 مرشحًا يتنافسون على ٣ مقاعد لشُعبة الهندسة الكهربائية، و6 مرشحين على مقعد شُعبة عمارة، و15 مرشحًا على مقعدين لشُعبة الهندسة المدنية، و7 مرشحين على مقعد شُعبة الغزل والنسيج والبترول والتعدين والكيميائية والنووية، وتبدأ الانتخابات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، في 18 لجنة منها 11 لجنة في مقر نقابة المهندسين بطنطا، و7 لجان في مقر نادي المهندسين بالمحلة، خاصة بأعضاء النقابة بالمحلة وسمنود، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 40 ألف مهندس لهم حق التصويت، ويتم فرز الصناديق بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نفس اللجان عقب غلق باب التصويت.