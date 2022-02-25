الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رواية "المحارم" للكاتب فكري داود علي طاولة قصر ثقافة دمياط الأثنين المقبل

المحارم
المحارم

ينظم قصر ثقافة دمياط، في السادسة من مساء الأثنين المقبل، لقاء مفتوح مع الكاتب الروائي فكري داود، لمناقشة أحدث مؤلفاته، رواية "المحارم"، والصادرة مؤخرا عن دار أفاتار للطباعة والنشر. تقام الندوة في قاعة نادي الأدب المؤقتة باستاد دمياط.

هذا ويناقش الرواية كل من: الشاعر مختار عيسى، الناقد دكتور محمد زيدان، القاص والناقد محمد عبد الحليم غنيم، الروائي والناقد محمد عبد الله الهادي، ويدير المناقشة، القاص حلمي ياسين رئيس نادي الأدب.

ــ «المحارم» رواية تناقش قضية «مُرافق» المتعاقدات للعمل بالسعودية
وعن الرواية قال الكاتب الروائي فكري داود لــ"الدستور": المحارم – المفرد: محرم - هم مرافقوا المتعاقدات للعمل بالسعودية، التي تشترط اصطحاب محرم معهن، كالزوج أو والوالد أو الأخ أو أي من الأقارب المحرمين عليهن، خصوصا الأزواج - الذين تركوا أعمالهم في مصر، كالمحاسب والمهندس والمحامي ....، من أجل السفر مع زوجاتهم، المتعاقدات للعمل براتب كبير، قوامه بضعة آلاف من الريالات، بدلا من جنيهات مصر القليلة، آملين أو واثقين في إيجاد عمل لهم في الغربة، ليصبح دخل الأسرة مزدوجا؛ دخل للزوجة المتعاقدة، ودخل للزوج الذي سيعمل في أي عمل مناسب يجده، حتى لو كان أهليا، لكنهم – أي المحارم - يفاجأون بصعوبة وجود أعمال تناسبهم، فيلجأ بعضهم إلى أعمال لا تليق بهم، في ما يتقمص معظمهم أدوار ربات البيوت؛ يكنسون ويطهون ويغسلون ويحضرون رضعات الصغار ويرعونهم، في انتظار سيدة الدار العاملة، التي تنفق على الأسرة من مالها، وقد تخصص لرجلها مبلغا كراتب شهري، يزيد عن قيمة راتبه في مصر، مع إمكانية لومه على أي تقصير في أعمال البيت، أو الطهو، أو ما شابه، مما يكسر شوكة الرجال وأنفسهم، لدرجة عجز بعضهم عن ممارسة حقه الشرعي مع الزوجة، فلا ترتفع عيونهم عن الأرض، ناهيك عن المردود الفكري والاجتماعي، نتيجة الاحتكاك المباشر، مع خلطة بشرية عجيبة، من الوافدين من كل صوب، كالهنود والباكستانيين والفلبينيين وغيرهم، علاوة على السعوديين أنفسهم.

وتابع: تناقش الرواية الظاهرة من خلال شخوص من لحم ودم، يبدون كأنهم حقيقيون، عبر لغة مقتصدة فصيحة، يتخللها الحوار المناسب للشخصيات وللأحداث.

يشار إلي أن فكري داود، سبق وصدر له: المجموعة القصصية: صغير في شبك الغنم – هيئة قصور الثقافة 2001، ثم تلاها روايات: ’عام جبلي جديد – دار الإسلام 2006 ــ وقائع جبلية عن هيئة قصور الثقافة 2007 ــ طيف صغير مراوغ- الهيئة العامة للكتاب 2009 ــ المتعاقدون- أخبار اليوم كتاب اليوم 2009. الحاجز البشري 1996 ــ العزومة 2013 ــ دهس الطين 2016‘، الشوك والياسمين 2018 ــ خلخلة الجذور2019 ــ رباعية: دروب الفضفضة.
 

رواية المحارم للكاتب فكري داود علي طاولة قصر ثقافة دمياط دهس الطين الشوك والياسمين دار أفاتار للنشر

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