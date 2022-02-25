الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإنقاذ النهرى ينتشل ربة منزل قفزت فى النيل بالجيزة

الإنقاذ النهرى
الإنقاذ النهرى

تمكن رجال الشرطة من إنقاذ ربة منزل كادت أن يفقدها زوجها وأبنائها وتفقد هي حياتها في لحظة ضعف إنساني دفعتها للقفز من أعلى كوبري الجامعة بالجيزة، لتسقط في مياة النيل.

 

وبمجرد سقوطها تدخلت قوات الشرطة في التوقيت المناسب وتمكنت لانشات الإنقاذ النهري من انتشالها سالمة وسط استحسان الجمهور الذي تابع المشهد ووجه الشكر لرجال الشرطة على اليقظة الأمنية والتدخل السريع لإنقاذ حياة المواطنة.

 

وتم إخطار القيادات الأمنية بالواقعة وصدرت أوامر بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والدعم النفسي اللازم لها.

 

وبسؤال أسرتها أكدوا أن أزمة نفسية دفعت المصابة لتلك الخطوة تاركة رسالة لزوجها جاء فيها: “خلي بالك من العيال”، وأنه بحث عنها ولكن لم يتمكن من اللحاق بها.

رجال الحماية المدنية الجيزة ربة منزل كوبري الجامعة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

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وائل لطفي

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