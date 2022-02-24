وزير التعليم: مؤتمر صحفى للإعلان عن قواعد مسابقة اختيار المعلمين خلال أسبوعين

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال أسبوعين للإعلان عن قواعد ومعايير مسابقة اختيار المعلمين.



وقال الدكتور شوقي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر مساء الأربعاء، إنه سيشرح باستفاضة فى المؤتمر الصحفى المعايير والقواعد المتعارف عليها فى اختيار المعلمين.



وأشار إلى أنه خلال الـ "خمس سنوات" المقبلة سنكون فى احتياج متزايد لمدرسين مؤهلين لتطوير المنظومة التعليمية، موضحا أن هناك خطة فيما يتعلق بتعيين المدرسين وسنحتاج إلى التخصصات المتعارف عليها فى البداية وسيتدرج هذا الأمر مع الوقت.



وأضاف: "أننا نعمل مع الجهاز القومى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإعداد الأمور الخاصة بالمتقدمين من المعلمين لسد العجز فى المنظومة التعليمية".



وتابع: "بدءًا من الصف الرابع الابتدائي ستكون هناك مناهج علوم ورياضيات ونسعى لتطوير المنظومة التعليمية طوال الوقت، وهناك منصة إلكترونية تساهم في شرح كتب المدرسة تسمي "تك بوك" منظمة ببنك المعرفة وتقدم محتوى مختلفا وهناك 40 ولاية في الولايات المتحدة تستخدم تلك المنصة".



وأضاف الدكتور طارق شوقي أن التحول الرقمي أصبح موجودا في جميع المجالات ويجب على الطلاب أن يواكبوا هذا التحول، مطالباً أولياء الأمور الاهتمام بتلك المنصة ومحاولة معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بها.



ولفت إلى أن هناك خللاَ في الانضباط الدراسي لأعوام طويلة وفي فترة جائحة كورونا تم السماح فيها على أشكال أخرى من الحضور والغياب والاعتماد على مصادر أخرى في الدراسة، مضيفا: “أننا نحاول إعادة الانضباط إلى المدرسة والحضور باستمرار والتحقق منه عن طريق المديريات”.



واعتبر وزير التربية والتعليم أن حضور الطلاب في المدارس جزء أساسي من التعلم، وشىء أساسي في تكوين الطالب، مشددا على وجود تعليمات للمديريات لتفعيل قانون التعليم فيما يختص بالغياب، وإذ تسبب الغياب غير المسبب أكثر من 15 يوما يحرم الطالب من دخول الامتحان.