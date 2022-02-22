الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحكمة الاتحادية العليا العراقية تحكم بعدم دستورية المكونات الدينية بمجلس النواب

المحكمة الاتحادية
المحكمة الاتحادية العليا العراقية،

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم، قرارا بشأن تمثيل أربع مكونات عرقية ودينية في مجلس النواب العراقي.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا العراقية لها: «لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الإيزيدية والشبكية والكرد الفيليين والصابئة المندائيين، قررنا بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكون المسيحي».

وأوضحت المحكمة أنه وفقا لقانون الانتخابات العراقي فإن المرشحين المسيحيين للانتخابات يتنافسون على 5 مقاعد نيابية في عموم العراق، بينما يتنافس الإيزيديون والصابئة والشبك والكرد الفيليين على مقعد لكل مكون.

الاستحقاقات الدستورية
واتهم تحالف «السيادة» برئاسة خميس الخنجر، شخصيات لم يسمها، لكنها تنتمي لفصائل مسلحة، بالوقوف وراء هجمات على مقار الأحزاب بالعراق.

وذكر التحالف في بيان: «في الوقت الذي يسعى فيه تحالف السيادة إلى المزيد من الحوارات التي يمكن لها أن تقرب وجهات النظر وحسم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وباقي الاستحقاقات الدستورية، يتابع بقلق بالغ تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تطال مقار ومكاتب نوابه، واستخدام الكاتيوشا في قصف منازل الآمنين ومحاصرة المدن بقوافل من الأرتال المسلحة».

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات جاءت بعد سلسلة بيانات تهديد صدرت عن شخصيات محددة تنتمي لفصائل مسلحة يعرفها الجميع، أو وصلت عبر رسائل تهديد مباشرة أو غير مباشرة.

6214d2ef4c59b73b313c33a8
6214d2ef4c59b73b313c33a8
6214d2ef4c59b73b313c33a9
6214d2ef4c59b73b313c33a9
6214d2ef4c59b73b313c33aa
6214d2ef4c59b73b313c33aa
6214d2ef4c59b73b313c33ab
6214d2ef4c59b73b313c33ab
6214d2ef4c59b73b313c33ac
6214d2ef4c59b73b313c33ac
6214d2ef4c59b73b313c33ad
6214d2ef4c59b73b313c33ad
6214d2f04c59b73b313c33ae
6214d2f04c59b73b313c33ae
6214d2f04c59b73b313c33af
6214d2f04c59b73b313c33af
6214d2f04c59b73b313c33b0
6214d2f04c59b73b313c33b0
المحكمة الاتحادية العليا العراقية مكونات عرقية لنواب العراقي المساواة لمكون المسيحي الانتخابات العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تزوير عقد كهربا؟ الزمالك يرد

بوتين يوجه طلبا للبرلمان لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد

«أمطار متوسطة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

«البترول»: إنتاج مصر من الغاز يكفى كامل احتياجات السوق المحلية وفائضا للتصدير

ارتفاع عدد مصابى حريق محطة وقود أجا بالدقهلية لـ 12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟

لأول مرة.. تعيين قاض مسلم فى المحكمة العليا الإسرائيلية.. من هو؟