الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يناقش تظلمات المواطنين خلال اجتماع لجنة البت لأراضي أملاك الدولة

القاضي يناقش تظلمات
القاضي يناقش تظلمات المواطنين باجتماع لجنة البت لأراضي الدول

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددًا من التظلمات المقدمة من المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها لأراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء رضا اسماعيل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز السكرتير المساعد للمحافظة واللواء عماد نواوه ممثلًا لمديرية الأمن، والعميد محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

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واستجاب المحافظ خلال الاجتماع لعدد من التظلمات وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لعدد من المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.

وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

القاضي يناقش تظلمات المواطنين باجتماع لجنة البت لأراضي الدول
القاضي يناقش تظلمات المواطنين باجتماع لجنة البت لأراضي الدول
القاضي يناقش تظلمات المواطنين باجتماع لجنة البت لأراضي الدول
القاضي يناقش تظلمات المواطنين باجتماع لجنة البت لأراضي الدول
محافظ المنيا يناقش عدد من تظلمات المواطنين اجتماع لجنة البت لأراضي أملاك الدولة اللواء تامر سعيد اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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