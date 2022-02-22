الرئيس السيسى يهنئ الملك سلمان بذكرى تأسيس السعودية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بذكرى يوم التأسيس.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيسبوك نص التهنئة: «أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة يوم التأسيس الذي يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قادة وشعبًا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم».