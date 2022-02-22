البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مسيرة مفخخة باتجاه جازان السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الاعتداءات الحوثية المتواصلة، مشيدةً ببسالة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها، مشددة على ضرورة إدانة المجتمع الدولي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.