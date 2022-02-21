الطريقة الشرعية لكيفية غسل الميت بشكل صحيح

كيفية تغسيل الميت، من الأسئلة التي يكثر البحث عليها عبر مؤشرات البحث الشهيرة حيث يرغب الناس فى معرفة الطريقة الشرعية، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات الوفيات بعد جائجة كورونا المستجدة، فبغض الناس لا تعرف الطريقة التي يجب أن يغسل بها المتوفى، خاصة بعد أن يقوم أحد الأموات بتوصية الابن أو البنت بتغسيله.

كيفية تغسيل الميت



وللرد على هذه الفتوى المتصدرة محركات البحث الشهيرة، قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومفتى مصر السابق، إن غسل الميت فرض على الكفاية.

واستدل بما جاء في السنة النبوية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: في الحاجّ الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

الطريقة الشرعية لتغسيل الميت

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، في البداية يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيُعَمَّم جميعُ جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.

شروط المغسل في السنة النبوية

وأشار إلى أنه لابد من النية في الغسل، ينبغى ضرورة أن ينوي الـمُغَسِّل عند غسله غسل الميت، ويُسْتَحَبُّ أن يوضعَ الميّتُ على مكان مرتفع، ليَسْهُل غسله، وأن تُسْتَرَ عورتُهُ إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يُغَسِّله أمينٌ كاتمٌ للسر، حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يُعَابُ.

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وحول الشروط التي ينبغى توافرها في الميت، استدل جمعة بما جاء في السنة النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن"، ثم يُغَسِّلُه ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء الـمُطَيَّب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة، وبعد الغسل يُطَيّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.



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