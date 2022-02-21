الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة الشرعية لكيفية غسل الميت بشكل صحيح

تغسيل الميت
تغسيل الميت

كيفية تغسيل الميت، من الأسئلة التي يكثر البحث عليها عبر مؤشرات البحث الشهيرة حيث يرغب الناس فى معرفة الطريقة الشرعية، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات الوفيات بعد جائجة كورونا المستجدة، فبغض الناس لا تعرف الطريقة التي يجب أن يغسل بها المتوفى، خاصة بعد أن يقوم أحد الأموات بتوصية الابن أو البنت بتغسيله.

 

كيفية تغسيل الميت 


وللرد على هذه الفتوى المتصدرة محركات البحث الشهيرة، قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ومفتى مصر السابق، إن غسل الميت فرض على الكفاية.

واستدل بما جاء في السنة النبوية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: في الحاجّ الذي سقط من بعيره ومات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".

 

الطريقة الشرعية لتغسيل الميت

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، في البداية يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيُعَمَّم جميعُ جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات.

 

شروط المغسل في السنة النبوية

وأشار إلى أنه لابد من النية في الغسل، ينبغى ضرورة أن ينوي الـمُغَسِّل عند غسله غسل الميت، ويُسْتَحَبُّ أن يوضعَ الميّتُ على مكان مرتفع، ليَسْهُل غسله، وأن تُسْتَرَ عورتُهُ إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يُغَسِّله أمينٌ كاتمٌ للسر، حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يُعَابُ.

قد يهمك أيضا:

تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

وحول الشروط التي ينبغى توافرها في الميت، استدل جمعة بما جاء في السنة النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ» رواه ابن ماجه في "السنن"، ثم يُغَسِّلُه ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء الـمُطَيَّب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة، وبعد الغسل يُطَيّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.


 اقرأ ايضا:

نذرت لوالدتي ذبح شاة فهل يجوز لى الأكل منها؟ فتوى الأزهر ترد

كيفية تغسيل الميت الطريقة الشرعية لتغسيل الميت شروط المغسل في السنة النبوية تابع كيفية تغسيل الميت الناس الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

«ياسمين رويض» تعلن الحرب على التقاليد وتقتحم مجال «التعدين» (فيديو)

مصر تدين هجمات الحوثى ضد السعودية.. وتؤكد دعمها لتدابير المملكة ضد الإرهاب

«استقالات جماعية» تزلزل اتحاد الناشرين.. وسعيد عبده يكشف الأسباب

معجزة الغاز.. كيف تحولنا من العجز إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير؟

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية