نذرت لوالدتي ذبح شاة فهل يجوز لى الأكل منها؟ فتوى الأزهر ترد

ورد سؤال من أحد المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى لجنة الفتوى بالأزهر فرع القرين بالشرقية، من مواطن يقول: نذرت لله نذرًا إن شفى ولدي أن أذبح شاة فهل يجوز لي الأكل منها؟

وقالت فتوى الأزهر:"اختلف الفقهاء في جواز الأكل من ذبيحة النذر، فذهب الشافعية والحنفية إلى عدم جواز الأكل من ذبيحة النذر مطلقا، بينما ذهب الحنابلة إلى عدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة، عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها أي إن نذر الأضحية.

وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الناذر إن عيَّن النذر للمساكين باللفظ أو بالنية فلا يجوز له الأكل منه، وإن لم ينذر أو ينوِ يجوز له الأكل منه وليس له أن يطعم منها الأغنياء، مع العلم بأنه لا ينبغي النذر، ولا يشرع للعبد أن ينذر، بل ينهى عن ذلك لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.

ما حكم قتل الحشرات التي توجد في البيت؟

ومن بين تلك الأسئلة التي أجابت عنها اللجنة حكم قتل الحشرات، قائلة:" إن هذه الحشرات إذا حصل منها اذي تقتل لكن بغير النار تقتل بشي من المبيدات مثلا، (لحديث النبي خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والفأر والحدأة والعقرب والكلب العقور).

أوضحت فتوى الأزهر أن هذا الحديث يدل على مشروعية قتل هذه الأشياء وما في معناها من المؤذيات كالبعوض والصراصير والسباع، وما في معناها إذا كان مؤذيا اما إذا كان النمل مثلا لا يؤذي فلا يقتل لا هو ولا النحل ولا الهدد لأن في ذلك نهي اما إذا حصل أذى فإنه يلحق بالخمس.