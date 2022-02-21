الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تسترد 4.2 مليار جنيه من خسائرها بختام التعاملات

البورصة
البورصة

دفعت المشتريات الانتقائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب مؤشرات البورصة إلى استرداد جزء من خسائرها السوقية التي منيت بها منذ نهايات الأسبوع الماضي، في ختام تعاملات اليوم الإثنين.

ورغم استمرار المبيعات المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، إلا أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نجح في تعويض نحو 4.2 مليار جنيه من خسائره، في الختام، ليغلق عند مستوى 720.79 مليار جنيه، مقارنة بـ716.56 مليار بختام تعاملات الأمس، بعد تداولات كلية بلغت 4.4 مليار جنيه، تضمنت 3.7 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

واسترد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 1.15% من خسائره، بما يعادل 130 نقطة، ليغلق عند مستوى 11501 نقطة، كما عوض المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ما نسبته 35. 0%، بما يعادل 6.8 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1960.5 نقطة.

 وامتد الأداء الإيجابي للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي استرد حوالي 5. 0% من خسائره، بما يعادل 14.62 نقطة، ليختتم تعاملات اليوم، عند مستوى 2956.15 نقطة، وذلك بعد تنفيذ حوالي 32 ألف صفقة شراء وبيع على أسهم السوق المختلفة.

 

 

 

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