أرباح المصريين للإسكان السنوية ترتفع 276% بدعم نمو الإيرادات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 275.8%، على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 56.124 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.93 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2021 حيث سجلت 74.34 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 50.61 مليون جنيه خلال 2020.

وبالنسبة للقوائم المستقلة خلال العام الماضي، سجلت 27.01 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 61.1 مليون جنيه أرباحاً خلال 2020.

وكانت قد قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع من مد مدة التقدم بعرض الشراء الإجباري المزمع التقدم به من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير على أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري.

وأوضحت الرقابة المالية أن شركة المصريين للإسكان والتنمية تعتزم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على 90% عن طريق مبادلة الأسهم على رأسمال إميرالد للاستثمار العقاري.

وحققت شركة إميرالد للاستثمار العقاري، خلال النصف الأول من 2021، صافي ربح بلغ 12.88 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 7.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وافق مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على رفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة ببعض الشركات بحد أقصى 90% من خلال عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي مع استمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالعرض بالبورصة.

وقالت الشركة إن تقرر رفع المساهمة في شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (مقيدة) من 39.4% إلى 90%، وشركة إميرالد للاستثمار العقاري (مقيدة) من 39% إلى 90%.

ووافق المجلس على توفير أسهم المبادلة التي سيتم استخدامها في إطار عملية الاستحواذ، من خلال زيادة رأسمالها بالقيمة العادلة للسهم تخصص للمساهمين الرئيسيين الذين وافقوا على إقراض أسهمهم لمبادلتها مع مساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ من غير المرتبطين بالشركة، وكذا تخصص للمساهمين المرتبطين المستجيبين لعرض الشراء وليس لديهم مانع من الانتظار للحصول على أسهم المبادلة بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال.