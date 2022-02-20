في ظل الطقس السيء.. نصائح للأمهات في الأسبوع الأول من الدراسة

خلال الأيام الماضية، ترددت الكثير من الشائعات حول تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيء وعدم استقرار الأحوال الجوية، الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الدراسة تبدأ في مواعيدها المقررة ولا نية لتأجليها.

إذًا أضطر عدد كبير من الأسر إرسال أطفالهم إلى المدارس في ظل هذا الطقس السيئ، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح في الأسبوع الأول من الدراسة والذي يشهد تقلبات في حالة الجو، وذلك بحسب ما ورد في موقع azk12.

زجاجة مياه خاصة:

في ظل هذا الطقس السيء فالأطفال معرضين للإصابة بالأمراض المختلفة، لا سيما الأنفلونزا التي يمكن أن تنتقل من طفل إلى آخر بمنتهى السهولة، ومن بين سبل انتقال العدوى شرب الماء من أطفال آخرين أو من صنبور المياه في المدرسة والمخصص لجميع الأطفال، لذلك ومن أجل الحفاظ على صحة طفلك يجب أن ترسلي معه زجاجة المياه الخاصة به وتحثيه على عدم شرب المياه إلا من خلالها.

تطعيم الأنفلونزا:

يعتبر تطعيم الأنفلونزا الموسمية هام للغاية خاصة إذا كان الطفل يذهب إلى المدرسة في ظل هذا الطقس السيىء فإذا لم تكوني منحتي الطفل التطعيم من قبل فحان الوقت لكي يذهب إلى المدرسة وهو بصحة جيدة، وهذا التطعيم يتم اعطاؤه بشكل موسمي في فصلي الشتاء والخريف من كل عام.

طعام يدعم المناعة:

احرصي على أن يضم اللانش بوكس الخاص به ألوان مختلفة من الطعام الذي يحفز الذهن وينشط الذاكرة وكذلك يحمي من نزلات البرد المحتملة.

ارتداء ملابس ثقيلة:

الغالبية العظمى من المدارس يكون لديها ثوبان من الزي الرسمي الخاص بالمدرسة، واحد للصيف وآخر للشتاء فإن لم تكن مدرستك من بين المدارس التي تقوم بذلك، فاحرصي على أن يرتدي طفلك ملابس ثقيله أسفل اليونيفورم الخاص بالمدرسة.