الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرف عمليات «المرور» تتابع حركة السيارات في ظل موجة الطفس السيئ

ارشيفية
ارشيفية

جهزت الإدارة العامة للمرور غرف عمليات بمختلف الإدارات؛ لمواجهة الطوارئ واستقبال الاستغاثات، فى ظل تقلبات الطقس واحتمالية سقوط أمطار أو هبوب رياح وأتربة.

وتتلقى غرف العمليات المرورية البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس فى الأيام المقبلة. 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت أمس ظهور أمطار علي الطرق السريعة والزراعية والصحراوية وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات علي مدار اليوم بالكامل. 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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