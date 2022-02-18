برلمانيون: نسعى للحفاظ على دور مصنع «كيما» في إنتاج الأسمدة

تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مصنع كيما للأسمدة، ضمن الجولة الميدانية التي يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والري بالمحافظة.

وقال النائب هشام الحصرى، إن زيارة مصنع كيما تأتي في إطار تكامل وتضافر الجهود لتعظيم دور المصنع حتى يكون فى مصاف المصانع المتقدمة ويكون إضافة قوية للاقتصاد القومى للدولة.

وأكد الحصرى، أن اللجنة بدورها عمل توازن ما بين مصلحة المزارع من خلال توفير الاسمدة بسعر مناسب وفى نفس الوقت الحفاظ على دور المصنع فى الإنتاج وضخ المزيد من الإنتاجية.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التحديات التى واجهها مصنع كيما تستوجب أن تكون هناك وقفة مع الشركة لدعمها بفاعلية لحل كل المشاكل والتحديات التى تواجهها.

ومن جانبه، قال النائب جابر أبو خليل، إن مصنع كيما واجه العديد من التحديات وبفضل جهود القيادة السياسية تغلبنا على هذه المعوقات.

وقال أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما استمع إليه من تاريخ التحديات التى واجهت مصنع كيما، يؤكد أن ذلك المصنع واجه صعوبات ضخمة لو حدثت في مصنع خاص، فلم يكن يتمكن من مواجهتها.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة داعمين للمصنع باستمرار.

وفى ذات الصدد، أكد النائب فتحى قنديل، أن حل أزمة الأسمدة لن يكون سوى من خلال مصنع كيما.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، محمود شعلان، حسن عبد الوهاب، أسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.