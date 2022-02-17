الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الموسيقيين»: حمو بيكا يبتز النقابة.. وعمر كمال «بتجيله حالات فجأة»

جريدة الدستور

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن ما يحدث من مؤدي المهرجانات هذه الفترة مثل حمو بيكا وعمر كمال وغيرهما هو ابتزاز واستفزاز للنقابة وأعضاء المجلس، وهما لا يملكان سندات على ما يتحدثان عنه.

تعليق نقابة المهن الموسيقية على تصريحات حمو بيكا وعمر كمال

وأضاف أحمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "معرفش عمر كمال بتجيله حالات كده وفجأة تلاقيه في حتة تانية"، موضحا أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين قيمة وقامة كبيرة ولا يجوز الزج باسمه في أي مقاطع فيديو يرد من خلالها عمر كمال أو غيره على الجمهور.

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وتابع رمضان، أنه كان على عمر كمال مراعاة الآداب العامة أثناء قيامه بالرد على الجمهور في "اللايف" الذي كان سببا في الأزمة الأخيرة، موضحا أنه تم إحالته للتحقيق في هذه الواقعة، وبمجرد وصوله للقاهرة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عليه التوجه إلى النقابة من أجل التحقيق معه.

التفاصيل…

حمو بيكا عمر كمال نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر قناة الحدث اليوم خط أحمر

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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