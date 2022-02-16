بين الإيقاف والتحقيق.. المهن الموسيقية تعلن الحرب على «عمر كمال» و«حمو بيكا»

أعلنت نقابة المهن الموسيقية الحرب على مُطربي المهرجانات، حيث أصدرت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، عددًا من القرارات ضد المطرب الشعبي عمر كمال ومطرب المهرجانات حمو بيكا بعد اتهامه النقابة بالفساد وأخذ موظفيها الرشوة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًَا بوقف المطرب عمر كمال عن الغناء واحالته إلى التحقيق بعد أن ظهر في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يرد فيه على بعض الأسئلة من الجمهور المتعلقة بالفنان هاني شاكر.

فيما تقدم الموسيقار حلمي عبدالباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بسبب تصريحاته الأخيرة في البرامج التليفزيونية حول نقابة المهن الموسيقية.

أخر تطورات نقابة الموسيقيين مع عمر كمال

وأصدرت النقابة مساء اليوم الأربعاء بيانا نشرت فيه الفيديو الذى تسبب فى إيقاف عمر كمال عن الغناء وأوضحت خلاله أن المطرب عمر كمال يكذب ويتجمل وأنه حذف الفيديو ثم أعاد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بعمل مونتاج له واستقطع منه الألفاظ والعبارات التى بها إهانة الرموز الفنية فى محاولة أخرى لتضليل الرأى العام.

وأعلنت النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عمر كمال بالايقاف والتحويل للتحقيق بتهمة استخدام الألفاظ وإهانة الرموز الفنية الكبيرة فى فيديو لايف تم نشره على حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت نقابة المهن الموسيقية: إن الزج باسم الفنان هاني شاكر مرفوض من كل أعضاء المجلس، ولا رجعة في قرار إيقاف منح التصاريح بالغناء للمطرب عمر كمال، وإحالته للتحقيق، قرار الإيقاف تحفظي لأن عمر يحمل تصريحا وليس عضوية نقابة، والعدول عن القرار هو قرار مجلس نقابة.



آخر تطورات نقابة الموسيقيين مع حمو بيكا

وعن اتهام حمو بيكا النقابة بوجود فساد قالت النقابة في بيان لها ان سياسه الفنان هانى شاكر امير الغناء العربى ونقيب المهن الموسيقية واضحة ومعلنة ضد الفساد وطالب حمو بيكا ان كان لديه مستندات تؤكد هذه الاتهامات التي أدلى بها في إحدى لقاءاته التلفزيونية يتقدم بها فورا إلى النيابه العامة وسوف يكون أول المصطفين مع بلاغه ضد الفساد الفنان هانى شاكر.

وأضاف البيان أن هذا لا يعد اجازه أو تصريح من النقابة لـ"حمو بيكا" بالغناء مرة أخرى لأنه سبق وأن تقدم للاختبار بالنقابة ورسب أمام لجنة من كبار رجال الموسيقى والغناء فى مصر.

وفى النهاية أكد أن نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر ومجلس إدارته اعلن شعار لا للتراجع عن حماية المهنة والمجتمع من حالة الاسفاف والتردي التي تفشت مؤخرا.